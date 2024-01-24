Digor\'da \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor

Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi çerçevesinde yeni doğum yapmış vatandaşların bebeklerine çeşitli hediyeler veriliyor.

Kars'ın Digor ilçesinde kaymakamlıkça hayata geçirilen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi genç çiftlerin yüzünü güldürüyor.

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, yeni doğum yapan çifti evinde ziyaret etti. Çiftin bebeğini kucağına alan Okatan, bir süre çiftle sohbet etti. Yenidünyaya gözlerini açan bebeğin vatanına, milletine hayırlı olması temennisinde bulundu. Okatan, daha sonra doğum yapmış anneye bir bebeğin ihtiyaç duyduğu bebek setleri hediye etti.

Proje çerçevesinde Digor merkez ve köylerinde yeni doğum yapan ailelere bebek setleri teslim edildi. - KARS