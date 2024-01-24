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Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor - Son Dakika
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Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor

Digor ilçesinde hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında yeni doğum yapmış ailelere çeşitli hediyeler veriliyor. Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bir çiftin evini ziyaret ederek bebeğe hediyeler takdim etti.

Digor\'da \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor
24.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:01
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Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi çerçevesinde yeni doğum yapmış vatandaşların bebeklerine çeşitli hediyeler veriliyor.

Kars'ın Digor ilçesinde kaymakamlıkça hayata geçirilen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi genç çiftlerin yüzünü güldürüyor.

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, yeni doğum yapan çifti evinde ziyaret etti. Çiftin bebeğini kucağına alan Okatan, bir süre çiftle sohbet etti. Yenidünyaya gözlerini açan bebeğin vatanına, milletine hayırlı olması temennisinde bulundu. Okatan, daha sonra doğum yapmış anneye bir bebeğin ihtiyaç duyduğu bebek setleri hediye etti.

Proje çerçevesinde Digor merkez ve köylerinde yeni doğum yapan ailelere bebek setleri teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Digor'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Yeni Doğum Yapan Ailelere Hediyeler Veriliyor - Son Dakika
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