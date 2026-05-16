Dijitalleşme Aileyi Kısıtlıyor

16.05.2026 09:21
Ankara'da düzenlenen çalıştayda sosyal medyanın aile yapısına etkileri ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi öncülüğünde düzenlenen 'Sosyal Medya Kıskacında Aile Çalıştayı', Ankara'da gerçekleştirildi. Kamu temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağladığı çalıştayda, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri kapsamlı saha araştırması verileri eşliğinde ele alındı.

Çalıştaya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız ile çok sayıda akademisyen, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Programda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Zeynep Burcu Uğur ve Ahmet Faruk Çeçen, Ankara Üniversitesi'nden Serdarhan Duru ve Gülsüm Şimşek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Ali Güngör, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Dijital İçerik Birimi'nden Lokman Yıldırım, Aile Danışmanı Hatice Karlı Yüksel, Gazeteci Serdar Arseven, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Çokgören ile Nazım Savaş de yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sosyal medyanın artık yalnızca bireysel kullanım ya da güvenlik sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Çelik, "Artık aile kavramı ve onun içinde yetişen bireyler dijitalleşmenin kıskacı altında değil, adeta bir mengenenin altında ciddi şekilde eziliyor. Bu mesele toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları olan, topyekün bir seferberlik gerektiren bir alandır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen saha araştırmasında 1006 katılımcıdan elde edilen veriler analiz edildi. Araştırma sonuçlarında sosyal medya kullanımının aile içi iletişim, mahremiyet, kriz yönetimi ve değer aktarımı gibi birçok alanla doğrudan ilişkili olduğu ortaya kondu.

Araştırmada katılımcıların önemli bir bölümünün günlük 3 ila 4 saat sosyal medya kullandığı belirlenirken, bağımlılıkta asıl belirleyici unsurun sosyal medyayı sürekli kontrol etme isteği olduğu vurgulandı.

"Sosyal Medya Kıskacında Aile" çalıştaylarının 19 Mayıs'ta İzmir'de, 22 Mayıs'ta ise İstanbul'da devam edeceği bildirildi. Çalıştaylardan elde edilen sonuçların daha sonra rapor ve kitap haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. - ANKARA

