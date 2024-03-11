Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Kabakum Mahallesi'nde Karşılandı

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Dikili Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz eşi Nesrin Kırgöz'ün baba ocağı Kabakum Mahallesi'nde meşaleler ve oyun havalarıyla karşılandı.

Dikili'den uzun bir konvoy eşliğinde Kabakum Mahallesi'ne giren Kırgöz, meşaleler ve 7'den 70'e varan vatandaşların oyun havaları ile karşılandı.

Kabakumlu hemşehrilerinin bağrına bastığı Kırgöz coşkulu kalabalığa seslenerek şu açıklamalarda bulundu:

"Kabakum benim anneanne ocağım ve kıymetli eşim Nesrin Kırgöz'ün baba ocağı. İsmimi bu köyde büyümüş olan Adil dedemden alıyorum. O nedenle Kabakum'un bende ayrı bir yeri var. Her mahallemize olduğu gibi Kabakum Mahallemize de önemli derecede hizmetlerimiz oldu ve yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. 5 yıllık görev süremizde Kabakum Mahallemize yeni üretim yolları kazandırarak çiftçimizin, üreticimizin yanlarında olduk. Sokaklarımızı yeniledik. Müsellim Deresi'nde ıslah çalışmaları gerçekleştirdik. Daha yaşanabilir bir Dikili için yeni dönemde de 30 mahallemizin tamamında hizmet seferberliğimiz devam edecek. İçinizden biri olarak siz değerli Kabakumlu hemşehrilerimin 31 Mart'ta da desteklerinizi esirgemeyeceğinizden eminim. Bizleri bugün coşkuyla karşıladığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."