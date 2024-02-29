Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi'nde Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi'nde Coşkuyla Karşılandı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi\'nde Coşkuyla Karşılandı

Dikili'nin CHP'li Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Yaylayurt Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. Kırgöz, halka seslenerek yeni dönemde de hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

29.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:55
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31 Mart Yerel Seçim çalışmaların sürdüren Dikili'nin CHP'li Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı.

CHP Dikili İlçe Örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Yaylayurt Mahallesine giren Başkan Kırgöz hemşehrilerinin ilgisiyle karşılaştı.

CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı'nın konuşmasının ardından halka seslenen Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, "Göreve geldiğim günden itibaren çözüm odaklı hizmetler sunduk. Laf değil iş ürettik. Yeni dönemde de iş üretmeye devam edeceğiz. Yaylayurt her zaman doğrudan yana oldu, çalışandan, üretenden yana oldu. Demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana oldu. 31 Mart'ta da böyle olacağına yürekten inanıyorum. Bizleri bağrına basan siz değerli Yaylayurtlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de yine hep birlikte güzel hikayeler yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi'nde Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi'nde Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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