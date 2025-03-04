Dikili Belediyesinin 'ATA' Plakalı Çöp Taksisi Tepkileri T artırdı - Son Dakika
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Dikili Belediyesinin 'ATA' Plakalı Çöp Taksisi Tepkileri T artırdı

'ATA' plakalı çöp taksilerin kullanımına dikilili vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Plakanın çöp takside kullanılmasının uygun olmadığını belirten sakinler, bu durumu saygısızlık olarak nitelendirdi.

04.03.2025 16:52
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Dikili Belediyesinin 'ATA' plakalı çöp taksisi ilçede tepkiyle karşılandı

İZMİR - İzmir'de Dikili Belediyesine ait 'ATA' plakalı çöp taksiler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar plakanın çöp takside kullanılmasının uygun olmadığını belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

Dikili Belediyesi'nin çöp taksilerde 'ATA' plakasını kullanması ilçede tepkiyle karşılandı. 'ATA' plakalı çöp taksiler, daha önce de ilçe genelinde kullanılmış ve ilçe sakinleri tarafından gelen tepkilerin ardından bir süre şantiye otoparkında çekilmişti. Belediye yetkilileri, olayın ardından bir süre sonra çöp taksileri yeniden hizmete soktu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından yeniden tepki gördü.

Öte yandan, Dikilili vatandaşlar, 'ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.

Dikili Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklamanın gelmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dikili Belediyesinin 'ATA' Plakalı Çöp Taksisi Tepkileri T artırdı - Son Dakika

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