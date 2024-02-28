Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi Açıldı

Dikili Belediyesi tarafından ilçenin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Dikili Beleidye Başkanı Adil Kırgöz, "Kent kimliğimizi, hikayelerimizi bir arada tutup gençlerimize, çocuklarımıza aktarabileceğimiz, ilçemize gelen ziyaretçilerimize de kendi hikayelerimizi anlatabileceğimiz bir merkezi sizlere kavuşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Dikili'de Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve pek çok vatandaşın katıldığı açılış programında konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şunları söyledi:
"Bugün Dikili için çok özel, tarihe not düşülecek bir gün. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Dikili tarihine ışık tutacak yazılı ve sözlü kaynakları içinde barındıran ilçemizin tanıtılmasına katkı sunacak bir merkez yaratmak hep aklımızdaydı. Kentimizin tarihine tanıklık eden hemşehrilerimizleri de unutmadık. Ekibimiz Dikili ile ilgili Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini, yazılı kaynakları, gazeteleri, yüzlerce fotoğrafı incelediler. Önemli bir veri tabanı oluşturduk. Bugün kent kimliğimizi, hikayelerimizi bir arada tutup gençlerimize, çocuklarımıza aktarabileceğimiz, ilçemize gelen ziyaretçilerimize de kendi hikayelerimizi anlatabileceğimiz bir merkezi sizlere kavuşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bir vatana sahip olmanın yolu o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak ve sahip olmaktan geçer.' Bundan sonra bizler de kentimizin hikayesini daha da büyütmek için, anlatacağınız her hikayeyi, paylaşmak istediğiniz her hatırayı yaşatmak ve tüm kentte paylaşmak üzere sizleri Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'ne bekliyor olacağız. Dikili'mizin tarihini ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıp geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarmamızı sağlayan Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'mizin oluşmasına katkı sunan, emek harcayan herkese teşekkür ediyorum."
ANTİK ÇAĞLARDAN BUGÜNE DİKİLİ'NİN KURULUŞ VE GELİŞİM HİKAYESİ ANLATILIYOR
Ortak kültür mirası zeytin ve zeytincilik, Yörük ve Rum kültürü, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belgeleri, Milli Mücadele, Nüfus Mübadelesi, Atatürk'ün Dikili ziyareti, 1939 Dikili Depremi, tarihsel süreçte Dikili Belediyesi ve Çandarlı'yı anlatan unsurların yer aldığı Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'nde Yağcıbedir Halısı gibi pek çok kültürel öğeler de sergileniyor.
Antik çağlardan başlayarak Dikili'nin kuruluş ve gelişim hikayesinin anlatıldığı, M.Ö. 12.000 yılından bugüne uzanan akışın sözlü tarih çalışmaları ile desteklenerek dijital öğelerle interaktifliğin de sağlandığı Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'nde çocuk misafirler için de ayrı bir alan bulunuyor.
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