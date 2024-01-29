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Dilara Ecem Deniz, okçuluk turnuvasında beşinci oldu - Son Dakika
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Dilara Ecem Deniz, okçuluk turnuvasında beşinci oldu

Lüleburgazlı 17 yaşındaki sporcu Dilara Ecem Deniz, 50 ülkenin yarıştığı okçuluk turnuvasında 371 kadın sporcu arasından sıyrılıp, 27 finalist sporcu ile yarışarak dünya beşinciliği kazandı.

Dilara Ecem Deniz, okçuluk turnuvasında beşinci oldu
29.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 00:09
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- Dilara Ecem Deniz, okçuluk turnuvasında beşinci oldu

KIRKLARELİ - Lüleburgazlı 17 yaşındaki sporcu Dilara Ecem Deniz, 50 ülkenin yarıştığı okçuluk turnuvasında 371 kadın sporcu arasından sıyrılıp, 27 finalist sporcu ile yarışarak dünya beşinciliği kazanıp, Türkiye'ye döndü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki sporcu Dilara Ecem Deniz, 2023 yılında ulusal çapta aldığı birinciliklerin ardından uluslararası arenada yarışma hakkı kazanarak Fransa'da, Türkiye'yi temsil etti.

Dilara Ecem Deniz, Fransa'da katıldığı okçuluğun FIFA'sı olarak adlandırılan ve 19-21 Ocak tarihleri arasında yapılan 'World Archeri' isimli 50 ülkenin yarıştığı turnuvada 371 kadın sporcu arasından sıyrılıp, 27 finalist sporcu ile yarışarak, son sekize kalmaya hak kazandı. Deniz, aynı zamanda yarışmanın en genç sporcusu oldu.

Dilara Ecem Deniz'in son sekizdeki mücadelesinde son rakibi 47 yaşındaki İspanyol sporcu Cano Garcia Ana Maria oldu. İspanyol rakibin, daha önce 10 uluslararası turnuvada yarışarak, üçünde de madalya aldığı öğrenildi.

Dilara Ecem Deniz, son sette sadece 2 puan farkla rakibine elenerek beşinci oldu.

Eren Öz: "İlk yurtdışı tecrübemizdi"

Dilara'nın antrenörü Eren Öz, yarışma atmosferine değinerek, "Her saniyesi çok heyecanlı bir yarıştı. Saniye saniye tüm puan ve rakipleri analiz ederek inceledik. İspanyol'dan Fransız'a, İsrailli'den Amerikalı'ya kadar her yerden insan vardı. Sonucunda ilk 8'e kalarak finallere hak kazandık. Final yarışında da geçmişi güçlü olan İspanyol sporcuyla başta 4-0 yenilirken, durumu 4-4'e eşitledik. Son bir okla kaybettik. İlk yurt dışı tecrübemizdi" dedi.

İsrailli sporcuyu yendi

Dilara Ecem Deniz de hedeflerinden bahsederek, "İstediğim sonuç bu olmasa da güzel bir sonuç aldık. Önümüzdeki sene ilk 3'e girmek ilk hedefim. Yarışma atmosferi gergindi. Sıralama yarışlarında İsrailli sporcu ile sürekli yer değiştirdik ama sonucunda yenerek sıralamaya girdim. Önümüzdeki sene için şimdiden çalışmaya başlayacağım. Hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu var. Bunun için çok çalışacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Türkiye, Fransa, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

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