Dilek Aydın, Terme Kent Konseyi Başkanlığı'na Seçildi - Son Dakika
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Dilek Aydın, Terme Kent Konseyi Başkanlığı'na Seçildi

Dilek Aydın, Terme Kent Konseyi Başkanlığı\'na Seçildi

Terme Belediyesi'nin düzenlediği Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dilek Aydın, 66 oy alarak Terme Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Başkan Şenol Kul, birlikte yönetmenin önemine vurgu yaptı ve konseyin toplumun tüm kesimlerinin sesini barındıracağını belirtti.

18.09.2024 22:58  Güncelleme: 23:00
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Terme Belediyesi'nin çağrısıyla kurulan Terme Kent Konseyi'nin yapılan seçimli genel kurul toplantısında Kent Konseyi Başkanlığı'na Dilek Aydın seçildi. Başkan Kul, "Birlikte yönetmenin, çok sesliliğin önemini biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kent Konseyimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Terme Belediyesi'nin çağrısıyla kurulan Terme Kent Konseyi'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. 128 delegenin katıldığı toplantıda Dilek Aydın ve Merih Kargı başkan olmak için yarıştı. Genel kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Birlikte yönetmek kavramının önemini biliyoruz ve o doğrultuda hareket ediyoruz. STK'lar, siyasi partiler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı kent konseyimiz, aslında toplumun her kesiminin ayrı ayrı sesini barındırıyor. Bugün burada yapılan genel kurulun ardından Kent Konseyimiz kadın, genç, engelli ve çocuk meclisleri oluşturacak. Kısacası toplumun her kesiminin talep ve önerileri doğrultusunda ilçemizin geleceği için birlikte projeler oluşturacağız. Her iki adayımıza da başarılar dilerim" diye konuştu.

Adayların yaptıkları konuşmaların ardından genel kurul toplantısında Kent Konseyi başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerde, Dilek Aydın 66 oy alarak Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilirken Merih Kargı 47 oy aldı.

Başkan Şenol Kul, 66 oyla Terme Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Dilek Aydın'ı kutlayarak, "Kent Konseyimiz, halkımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, çözüm odaklı çalışmalar yürütecek. Dilek Hanım'a yeni görevinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilek Aydın, Terme Kent Konseyi Başkanlığı'na Seçildi - Son Dakika

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