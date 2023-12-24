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Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere fırsat vermiyor. Yapılan denetimlerde bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıkarken, bir başka dilencinin üzerinde ise bin 265 TL bulundu. Dilenciler hakkında işlem yapılırken, çıkan para ve altınlara el konuldu.

Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti
24.12.2023 - 22:34,
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Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti

Samsun'da dilencilere fırsat verilmiyor

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların inanç ve duygularını kullanan dilencilere göz açtırmıyor. Son olarak yapılan denetimler sırasında bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıkarken bir başka dilencinin üzerinde ise bin 265 TL bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan, caddeler ile cami çevrelerinde vatandaşların inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere fırsat vermiyor. Belirlenen noktalarda ekipler tarafından düzenli olarak çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak Atakent Bulvarı'nda dilencilik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıktı. Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise bin 265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereği işlem uygulanırken üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

"Vatandaşlarımızı uyarıyoruz"

Dilencilik yapan kişilere yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, "Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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