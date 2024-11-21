Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Kariyer Günleri Etkinliğinde Liselilerle Buluştu - Son Dakika
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Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Kariyer Günleri Etkinliğinde Liselilerle Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Kariyer Günleri Etkinliğinde Liselilerle Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde liseli öğrencilere deneyimlerini ve belediye başkanlığı süresince yaptığı hizmetleri anlattı. Öğrencilerin sorularına yanıt veren Ömeroğlu, eğitime desteklerinin süreceğini vurguladı.

21.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kariyer Günleri etkinliğinde liseliler ile bir araya geldi. Programda Ömeroğlu, hayatına dair merak edilenleri ve tecrübelerini anlattı.

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Ömeroğlu, belediye başkanlığı görevi süresince yaptığı hizmetlerden de bazı örnekler sundu. Öğrenciler, Başkan Ömeroğlu'na meslek yaşamıyla ilgili sorular yöneltti. Ömeroğlu, belediye başkanlığına uzanan yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve bu süreçteki başarı sırlarını öğrencilere aktardı.

Her daim eğitime destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Ömeroğlu, gençlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade etti. Etkinlik sonunda Ömeroğlu, bu tür buluşmaların öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağladığı, iletişim becerilerini güçlendirdiği ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduğu vurgulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Kariyer Günleri Etkinliğinde Liselilerle Buluştu - Son Dakika

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