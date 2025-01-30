Dilovası Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesi Başlattı - Son Dakika
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Dilovası Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesi Başlattı

Dilovası Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesi Başlattı

Dilovası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçları gönüllü eczaneler aracılığıyla toplamaya başladı. Başkan Ömeroğlu, projenin önemine dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda destek vermeye çağırdı.

30.01.2025 17:14  Güncelleme: 17:16
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Dilovası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla başlattığı projeyle kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları topluyor.

Evlerde biriken atık ilaçlar, yanlış imha edildiğinde ciddi çevresel ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle Dilovası Belediyesi, gönüllü eczaneler aracılığıyla bu ilaçları güvenli şekilde toplamaya devam ediyor. Vatandaşlar, atık ilaçlarını Yahya Eczanesi ve Sağlık Eczanesi gibi belirlenen noktalardaki atık ilaç biriktirme ekipmanlarına bırakabiliyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin önemine vurgu yaparak, "Atık ilaçların doğaya rastgele atılması veya lavaboya dökülmesi hem çevremiz hem de toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Belediyemiz bu konuda önemli sorumluluk üstlenerek gönüllü eczanelerimizle birlikte atık ilaçları güvenli şekilde toplamaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu projeye destek vermesi, çevremizi koruma yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Hep birlikte daha temiz ve sağlıklı bir Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Dilovası, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası Belediyesi Atık İlaç Toplama Projesi Başlattı - Son Dakika

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