Dilovası Belediyesi'nin İstihdam Standı Kariyer Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dilovası Belediyesi'nin İstihdam Standı Kariyer Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı

Dilovası Belediyesi\'nin İstihdam Standı Kariyer Günleri\'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı

Kocaeli'de düzenlenen Kariyer Günleri İstihdam Fuarı'nda Dilovası Belediyesi, gençler için iş fırsatları sundu. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, istihdamın önemini vurguladı.

30.09.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen Kariyer Günleri İstihdam Fuarı'nda Dilovası Belediyesi'nin istihdam standı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri'nde, Dilovası Belediyesi İstihdam Servisi aracılığıyla ziyaretçilere iş fırsatları ve kariyer imkanları hakkında bilgi sağladı. Fuara katılan vatandaşlar, belediyenin sunduğu istihdam imkanlarına ilgi gösterdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyenin istihdam standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ömeroğlu yaptığı konuşmada, istihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini vurgulayarak, "İlçemiz, sanayi yatırımlarıyla hızla büyüyor ve gelişiyor. Genç nüfusumuzun bu gelişmeye entegre olması ve iş hayatına kazandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Ömeroğlu ayrıca, Dilovası İMES OSB gibi sanayi kuruluşlarının bu tür fuarlarda yer almasının gençlerin kariyer planlarına büyük katkı sunduğunu belirterek, "Bu fuarlar sayesinde gençlerimiz sanayiyle daha yakından tanışıyor ve doğru kariyer yollarını çizebiliyorlar. İlçemizin işsizlik oranını düşürmek ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kariyer Günleri İstihdam Fuarı'na 84 firma katılarak stant açtı. Fuarda ziyaretçilere iş dünyası hakkında önemli bilgiler verilirken, gençler için çeşitli kariyer fırsatları sunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ramazan Ömeroğlu, Etkinlik, Dilovası, Ekonomi, kocaeli, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası Belediyesi'nin İstihdam Standı Kariyer Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:19:34. #1.11#
SON DAKİKA: Dilovası Belediyesi'nin İstihdam Standı Kariyer Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement