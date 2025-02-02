Dilovası Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
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Dilovası Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenledi

Dilovası Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenledi

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı buldu. Tiyatrolar, müzikaller ve özel gezilerle dolu bir yarıyıl tatili yaşandı.

02.02.2025 14:09  Güncelleme: 14:11
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Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kültür Merkezi, tatilin her günü çocukların eğlence ve eğitimle dolu bir atmosferde keyifli zaman geçirebileceği bir alan haline geldi. Yarıyıl tatili boyunca Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikal gösteriler sahnelendi. Çocuklar, bu etkinliklerde hem eğlendiler hem de eğitici mesajlar aldı. "Karlar Diyarı" adlı tiyatro oyununda çevre bilincinin önemi anlatılırken, "Jonglor ve İbişi Gösterisi" oyununda sağlıklı yaşam ve temizliğin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, "Dört Kafadar Müzikali" çocuklara arkadaşlık ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu eğlenceli bir şekilde öğretti.

Tatilde çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinlik ise özel geziler oldu. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların farklı mekanları keşfederek sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atlı eğitim merkezi ve bilim merkezi gezisi düzenledi. Bu gezilerde çocuklar, doğal güzellikleri, eğitici alanları ziyaret etme fırsatı buldu. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu geziler, çocukların çevrelerine olan bakış açılarını geliştirdi. Tatil boyunca çocuklar, belirli günlerde yüzme havuzunda da keyifli saatler geçirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çocuklara başarılar dileyerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Ömeroğlu, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için düzenlediğimiz bu etkinlikler, sadece bir tatil eğlencesi değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme fırsatıdır. Bu tür programları gelecekte de sürdüreceğiz. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika

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