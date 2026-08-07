Dilovası Kent Meydanı inşaatında yeni aşama

Dilovası Kent Meydanı projesinin inşaatında çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor. Toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının bodrum kat seviyesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen ve toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak projenin imalat süreci planlanan takvime uygun ilerliyor. Çalışmalar kapsamında yapının bodrum kat tabliye betonu dökülerek tamamlandı, yardımcı merdiven yapılarında ise zemin kat seviyesine ulaşıldı.

İki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak yapının zemin katı açık teras alanı olarak planlandı. Projenin birinci bodrum katında fuaye alanı, kafeterya ve teras, aile çocuk merkezi, küçük yaş grupları için oyun alanları, bowling ve e-spor salonları ile 2 sinema salonu ve toplantı odaları yer alacak.

İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, engelli bireylere ayrılmış özel alanlar ile mekanik ve enerji odaları bulunacak. Projenin, çalışmaların başlamasından itibaren 540 günlük süre zarfında tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.