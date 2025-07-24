Dilovası\'nda Bayraktepe Seyir Terası İçin Zemin Düzenleme Çalışmaları Başladı

Dilovası Belediyesi, çok yakında ihalesi yapılacak Bayraktepe Seyir Terası için zemin düzenleme çalışmalarına başladı.

Toplamda 375 metrekare kapalı alan ve 725 metrekare açık teras alanıyla inşa edilecek olan Seyir Terası Sosyal Tesisi, yürüyüş yolları, botanik bahçeler ve eşsiz İzmit Körfezi ile Osmangazi Köprüsü manzarasıyla vatandaşlara nefes alacak bir alan sunacak. Proje tamamlandığında, sadece Dilovası sakinlerinin değil, çevre ilçelerden gelen misafirlerin de uğrak noktası olacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin vizyonlarını yansıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dilovası'nı sadece bugünün değil, geleceğin de cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Diliskelesi Mahallemizde bulunan Asude Seyir Terasını hizmete açtık. Vatandaşlarımız tesisimize inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Bizde sosyal yaşamı güçlendirecek, doğayla iç içe vakit geçirilebilecek yeni alanları ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tavşancıl Bayraktepe Seyir Terası projeyle birlikte vatandaşlarımızın ailesiyle huzurla vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği, eşsiz manzaranın tadını çıkarabileceği bir alan oluşturuyoruz. Biz, günübirlik çözümlerle değil, geleceğe iz bırakacak kalıcı eserlerle Dilovası'nın değerine değer katmak istiyoruz" - KOCAELİ