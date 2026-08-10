Lütfü Türkkan’ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası - Son Dakika
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Lütfü Türkkan’ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası

Lütfü Türkkan’ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası
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Kocaeli Dilovası'nda vatandaşları rahatsız eden kötü kokunun, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikasından yayıldığı tespit edildi. Fabrikaya yaklaşık 1 milyon TL ceza kesildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir adeta esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikası çıktı. Ekipler fabrikaya yaklaşık 1 milyon TL ceza kesildi.

Dilovası ilçesinde bir süredir vatandaşların yoğun şekilde şikayetine konu olan kötü kokunun kaynağı tespit edildi. Kötü kokunun kaynağının Türkkan Yağ A.Ş.'den geldiği belirlenince fabrikaya yaklaşık bir milyon TL ceza kesildi. Fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, ürünün sahaya alınarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun kokunun oluştuğu, bununla birlikte yurt dışından yüksek miktarda soya fasulyesi ithal edilmesi ve ürünün uzun süre sahada beklemesi sebebiyle bozulma ve ısınmaya bağlı olarak koku oluşumunun arttığı belirlendi.

Öte yandan Dilovası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasında meydana gelen koku emisyonlarına ilişkin olarak, belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından titizlikle saha inceleme, tespit ve takip çalışmaları yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yoğun şekilde maruz kaldığı söz konusu koku probleminin giderilmesi amacıyla ekiplerimiz tarafından yapılan tespitler, düzenlenen tutanaklar ve hazırlanan raporlar ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmiştir. Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanmıştır. Bu süreçte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzden, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızdan gerekli destek ve iş birliği sağlanmıştır. Yapılan incelemeler ve cezai işlemin ardından, gelinen son noktada, uzun süredir vatandaşlarımızı rahatsız eden koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırılmasıyla birlikte sıkıntı kontrol altına alınmıştır. Belediyemizin doğrudan idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığı durumlarda dahi ekiplerimiz sahada tespit ve takip çalışmalarını sürdürmekte; elde edilen bulgular, tutanaklar ve raporlar başta Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olmak üzere ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lütfü Türkkan’ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası - Son Dakika

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