Hem Kur\'an-ı Kerim öğrendiler hem kazandılar

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgileri sergilediği etkinlikte, bilgi yarışmasında dereceye girenlere altın, çekilişle belirlenen çocuklara ise bisiklet ve akıllı saat gibi çeşitli hediyeler takdim edildi.

İMES OSB Camisi'nde öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan çocuklar, hazırlanan program kapsamında hünerlerini sergileyerek katılımcıların ve ailelerinin beğenisini topladı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çeşitli gösterilerin ardından etkinlik kapsamında bilgi yarışması da düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç, çocukların eğitiminde ailelerin ve eğitim kurumlarının önemine değindi. Köç, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin toplum açısından önemli olduğunu ifade etti.

Program kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı öğrencilere altın ödüllerinin yanı sıra bisiklet, akıllı saat ve kulaklık takdim edildi. Katılımcılar arasında yapılan çekilişte de çeşitli hediyeler sahiplerini buldu. Çekilişle belirlenen öğrencilere bisiklet, akıllı saat ve kulaklık hediye edilirken, programa katılan kayıtlı öğrencilere termos suluk dağıtıldı.

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - KOCAELİ