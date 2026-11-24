Dilovası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına dikkat çekildi. İlçe protokolü, kutlamalar kapsamında okulları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek eğitimcilerle bir araya geldi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri, Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından okulun konferans salonunda devam eden programa Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, öğretmenliğin geleceği şekillendiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Eğitimin bir şehrin kalkınmasındaki en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Ömeroğlu, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında bir toplumun geleceğine dokunmaktır. Kapımız da gönlümüz de kıymetli öğretmenlerimize her zaman açıktır" dedi.

"Öğretmenlerimiz ülkemizin yarınlarını şekillendiriyor"

Kaymakam Resul Çelik de öğretmenlerin çocukları bilgi, sevgi ve milli değerlerle yetiştirerek ülkenin geleceğine yön verdiğini söyledi. Öğretmenlerin özverili çalışmalarına değinen Çelik, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, eğitim neferlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Okul ve kurum ziyaretleri gerçekleştirildi

Konferans salonundaki programın ardından ilçe protokolü, Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelen protokol üyeleri, eğitimcilerin talep ve görüşlerini dinleyerek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlikler, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ziyaretle sona erdi.