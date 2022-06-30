Din görevlileri ezan ve hutbede yarıştı - Son Dakika
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Din görevlileri ezan ve hutbede yarıştı

30.06.2022 10:39
Din görevlileri ezan ve hutbede yarıştı

Bilecik'te din görevlileri arasında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' il finali tamamlandı.

Bilecik'te din görevlileri arasında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' il finali tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bilecik Şerifpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Bilecik Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada din görevlileri, ezanı en güzel şekilde okuyabilmek ve etkili hutbe irad edebilmek için yarıştı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında oluşturulan komisyonun değerlendirmeleri sonucunda Etkili Hutbe Sunumu kategorisinde Edebali Camii Müezzin Kayyımı Talha Karaçivi, Ezanı Güzel Okuma kategorisinde ise Üniversite Uluçınar Camii Müezzin Kayyımı Harun Çalışkan birinci oldu.

Din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Erhun, birinci olanlara bölge finalinde başarılar diledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Din görevlileri ezan ve hutbede yarıştı - Son Dakika

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