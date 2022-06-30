Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bilecik Şerifpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Bilecik Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada din görevlileri, ezanı en güzel şekilde okuyabilmek ve etkili hutbe irad edebilmek için yarıştı.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Din görevlileri ezan ve hutbede yarıştı - Son Dakika

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