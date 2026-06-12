Din Görevlileri Hakkari Masa Tenisi Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Din Görevlileri Hakkari Masa Tenisi Turnuvasında Birinci Oldu

Din Görevlileri Hakkari Masa Tenisi Turnuvasında Birinci Oldu
12.06.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda din görevlileri il birincisi oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda din görevlileri büyük bir başarıya imza atarak il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Hacı Sait Camii İmam-Hatibi Salih Tatlı ile Molla Süleyman Camii Müezzin Kayyımı İsa Özatak; eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularıyla karşılaşan din görevlileri, çekişmeli geçen mücadelelerin ardından hem bireysel hem de takım kategorilerinde rakiplerini mağlup ederek il birinciliğini elde etti.

Turnuvada kazandıkları birincilik kupasını İl Müftü Vekili Beyhan Görener'e takdim eden din görevlileri, Hakkari İl Müftülüğü adına katıldıkları organizasyonda birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Müftü Vekili Beyhan Görener ise elde edilen başarıdan dolayı din görevlilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Görener, turnuvada gösterilen azim ve başarının hayatın her alanında sürdürülmesi temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakkari, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Din Görevlileri Hakkari Masa Tenisi Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

15:04
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:29:29. #7.12#
SON DAKİKA: Din Görevlileri Hakkari Masa Tenisi Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.