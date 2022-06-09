Yarışmalar, merkez ilçede görev yapan din görevlilerine yönelik Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma, Hadis Ezberleme ve Etkili Hutbe Okuma başlıklarında gerçekleştirildi. Yarışmalara katılan 16 din görevlisi merkez il birinciliği için yarıştı. Daha sonra ilçe birincileriyle yarışacak olan merkez birincileri, il birinciliği için terk dökecek. İl birincisi olan görevliler ise bölge finaline katılmaya hak kazanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Müftülüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Din görevlileri yarışmalarda ter döktü - Son Dakika

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