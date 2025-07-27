Din Görevlilerinden Kitap Müzakeresi

Erzincan İl Müftülüğü tarafından din görevlilerinin bilgi ve donanımlarını artırmak amacıyla düzenlenen Kitap Oku-Yorum Projesi kapsamında kitap müzakeresi gerçekleştirildi.
Yaylabaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin ve proje gruplarında yer alan din görevlileri katıldı. Katılımcılar, belirlenen kitap üzerinden kapsamlı değerlendirmeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar düşüncelerini paylaştı.
Etkinlikte, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN
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