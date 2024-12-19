Din Görevlilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Din Görevlilerine Destek Çağrısı

Tekbir-Sen, cami derneklerinin olumsuz tutumlarını kınadı ve din görevlilerine destek verdi.

19.12.2024 17:29
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Son dönemde, cami derneklerinin din görevlilerine yönelik sergilediği olumsuz tavırlara ilişkin artan şikayetler üzerine Tekbir-Sen Genel Başkanı Zübeyir Demirkaya; açıklama yaparak din görevlilerine yönelik desteğini yineledi. Demirkaya, cami derneklerinin tutumlarının din görevlilerini hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümet ve kurum amirlerinden bu durumu düzeltmesini talep ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, din görevlilerinin, Türkiye'nin en uzak köylerinden şehir merkezlerine kadar devletin temsilcileri olduğunu vurgulayan Demirkaya, "Din görevlilerimiz, ülkemizin dört bir köşesinde gecesini gündüzüne katarak devletimizi temsil eden, halkımıza doğru dini anlatma gayretiyle çalışan kutsal görev sahipleridir. Ancak ne yazık ki, bu değerli çalışanlar, başta kendi kurum amirleri olmak üzere cami derneklerinin olumsuz tutumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

Demirkaya, cami derneklerinin din görevlilerinin izni ve bilgisi olmadan camilere herhangi bir müdahalede bulunamayacağına dikkat çekerek, din görevlilerinin her zaman yanlarında olduklarını yineledi. Açıklamada, cami derneklerinin din görevlilerine karşı sergiledikleri olumsuz tavırların son bulması için derneklerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanması ve din görevlilerinin emrine verilmesi talep edildi.

Ayrıca, Demirkaya, din görevlilerine yönelik bu olumsuz tavırlara göz yuman kurum amirlerinin de kınandığını ve bu konuda hukuki destek verileceği mesajını verdi.

Demirkaya, din görevlilerinin yalnız olmadığının altını çizerken, tüm siyasilerden ve yetkililerden din görevlilerinin haklarının korunmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, Hukuk, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

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