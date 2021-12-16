Üye Girişi
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi

16.12.2021 13:05
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdeal Genç Öğrenci Topluluğunun organizasyonunda Konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdeal Genç Öğrenci Topluluğunun organizasyonunda Konferans düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Anlam Dünyamız ve Gelecek Tasavvurumuz" konulu konferansa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hacı Mustafa Cümbüş Camii İmam Hatibi Hafız Ömer Faruk Avcı Kur'an-ı Kerim tilavet etti. İdeal Genç Öğrenci Topluluğu adına Din Görevlimiz Ferhat Kılınç konuşma yaptı. 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Nünükoğlu ve Hacı Mustafa Cümbüş Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Sinan Nünükoğlu ilahi ve kaside dinletisi düzenledi. Programın bir konuşma yapan, Müftü Vekili Recep Çarpar, "Kıymetli gençler Dünyamız hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişimde kaybetmememiz gereken en önemli şey ise ahlaki değerlerimizdir diyen Müftü vekili Çarpar, Gençlere çalışma ve gayret etme telkinlerinde bulunarak "Ahlaki değerlerimizi muhafaza etmeliyiz" dedi.

Programda gençlere hitap eden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, düşünen insan hayatı ve yaşadıklarını anlamlandırma ihtiyacı duyacağını ifade ederek, "Yaşadığımız çağın en temel krizi anlam ve buna bağlı olarak ahlak krizidir. Değerler ve medeniyet krizidir. Öyleyse hayatın anlamını konuşmak zorundayız.Maalesef son asırlarda batı merkezli bir yaklaşımla dünya, insanı doğal seleksiyonun bir parçası olarak ele almıştır. Buna göre güçlü olan haklıdır, zayıf olan ezilmeye ve yok olmaya mahkümdur. Biz bu yaklaşıma itiraz ediyoruz. İnsan insanın kurdu değil yurdudur. Güçlü olan değil haklı olan desteklenmelidir. İnsanı, merhameti adaleti yok sayan bir anlayışla dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Şu anda insanlığın büyük kısmı, açlık, yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk, yalnızlığa mahküm olmuştur. Diğer yanda çok küçük bir kısım alabildiğine lüks ve konforlu bir hayata kapılmıştır. Dünyadaki, sorunların, acının, yoksulluğun sebebi iklim, coğrafya ya da kaynakların azlığı değildir. İnsanın azgınlığıdır. İnsanın vicdanı ve adaleti terk etmesidir. Bizim bu bilinçle daha çok çalışmamız gerekir. İslam insanlığa özgür, onurlu, güvenli ve insanca bir hayat vadeder. Ama bu hayatı yaşanır kılmak için çaba göstermek gerekir. Dolayısıyla sizler büyük bir ideale, sağlam bir inanca, köklü bir bilgiye, asil bir duruşa ve aksiyona sahip olmalısınız. Böyle olduğunuzda başta kalbimiz olmak üzere, evimiz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız daha güzel olacaktır" dedi.

Program sonunda "Gençlerin Kaleminden Rahmet Elçisine Mektup" ve "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KİLİS

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Din İşleri Yüksek Kurulu, gençlik, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:26 Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı         
12:52
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı         
12:07
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı         
10:51
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement