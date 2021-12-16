Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Irmaklı, Konferans verdi - Son Dakika

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdeal Genç Öğrenci Topluluğunun organizasyonunda Konferans düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Anlam Dünyamız ve Gelecek Tasavvurumuz" konulu konferansa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hacı Mustafa Cümbüş Camii İmam Hatibi Hafız Ömer Faruk Avcı Kur'an-ı Kerim tilavet etti. İdeal Genç Öğrenci Topluluğu adına Din Görevlimiz Ferhat Kılınç konuşma yaptı. 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Nünükoğlu ve Hacı Mustafa Cümbüş Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Sinan Nünükoğlu ilahi ve kaside dinletisi düzenledi. Programın bir konuşma yapan, Müftü Vekili Recep Çarpar, "Kıymetli gençler Dünyamız hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişimde kaybetmememiz gereken en önemli şey ise ahlaki değerlerimizdir diyen Müftü vekili Çarpar, Gençlere çalışma ve gayret etme telkinlerinde bulunarak "Ahlaki değerlerimizi muhafaza etmeliyiz" dedi.

Programda gençlere hitap eden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, düşünen insan hayatı ve yaşadıklarını anlamlandırma ihtiyacı duyacağını ifade ederek, "Yaşadığımız çağın en temel krizi anlam ve buna bağlı olarak ahlak krizidir. Değerler ve medeniyet krizidir. Öyleyse hayatın anlamını konuşmak zorundayız.Maalesef son asırlarda batı merkezli bir yaklaşımla dünya, insanı doğal seleksiyonun bir parçası olarak ele almıştır. Buna göre güçlü olan haklıdır, zayıf olan ezilmeye ve yok olmaya mahkümdur. Biz bu yaklaşıma itiraz ediyoruz. İnsan insanın kurdu değil yurdudur. Güçlü olan değil haklı olan desteklenmelidir. İnsanı, merhameti adaleti yok sayan bir anlayışla dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Şu anda insanlığın büyük kısmı, açlık, yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk, yalnızlığa mahküm olmuştur. Diğer yanda çok küçük bir kısım alabildiğine lüks ve konforlu bir hayata kapılmıştır. Dünyadaki, sorunların, acının, yoksulluğun sebebi iklim, coğrafya ya da kaynakların azlığı değildir. İnsanın azgınlığıdır. İnsanın vicdanı ve adaleti terk etmesidir. Bizim bu bilinçle daha çok çalışmamız gerekir. İslam insanlığa özgür, onurlu, güvenli ve insanca bir hayat vadeder. Ama bu hayatı yaşanır kılmak için çaba göstermek gerekir. Dolayısıyla sizler büyük bir ideale, sağlam bir inanca, köklü bir bilgiye, asil bir duruşa ve aksiyona sahip olmalısınız. Böyle olduğunuzda başta kalbimiz olmak üzere, evimiz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız daha güzel olacaktır" dedi.

Program sonunda "Gençlerin Kaleminden Rahmet Elçisine Mektup" ve "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KİLİS