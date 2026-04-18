Din İstismarı Konferansı Kastamonu'da
Din İstismarı Konferansı Kastamonu'da

18.04.2026 20:36
Prof. Dr. Demir, din istismarını önlemek için doğru kaynakların önemini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, din istismarını önlemek için doğru kaynakların rehber alınmasının önemine dikkat çekti.

Kastamonu Üniversitesi'nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kutsalın Araçsallaştırılması: Din İstismarının Sosyo-Politik Boyutları" konferansı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, İlahiyat Fakültesi, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı iş birliğiyle düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, dinin doğru anlaşılması ve yorumlanmasının önemine dikkat çekerek, Müslümanların tarihteki tecrübesi ile dinin asli kaynaklarının her zaman birebir örtüşmeyebileceğini ifade etti. Demir, bu noktada zaman zaman yaşanan sapmaların, Kur'an ve Sünnet ekseninde yapılacak sürekli bir muhasebe ile giderilebileceğini vurguladı. Demir, maddi ve manevi çıkarlar için yapılan din istismarının hem dini hem de toplumsal güven açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Gençlere de seslenen Prof. Dr. Demir, dinin insanı özgürleştiren bir rehber olduğunu vurgulayarak, bilgi kirliliğine karşı eleştirel düşünmenin ve doğru kaynaklardan faydalanmanın önemine vurgu yaptı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkan Vekili M. İhsan Oğuz ile Merkez Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç'ın da katıldığı konferans, Muhammed İhsan Oğuz'un Vesiletü'n Necat İlmihal Kitabı Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

