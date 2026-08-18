Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı

Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Dinar-Çay karayoluna dökülen kimyasal madde, araçların mor ve beyaz renge boyanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumlu tır sürücüsüne 3 bin lira para cezası ve 15 ceza puanı uygulandı. Yol, itfaiye ve boya firması ekiplerince temizlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar- Çay karayolunda yola dökülen ve yoldan geçen araçların mor renge boyanmasıyla ilgili sorumlu tır şoförü hakkında işlem yapılırken, söz konusu yol itfaiye ve boya firmasının görevleri tarafından yıkandı.

Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara koştu.

Olayın ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan döküldüğü tespit edildi.

Karayolunda Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile boya firmasının elemanları temizleme çalışması yapıldı. Öte yandan, tır sürücüsüne ilgili trafik kanunu çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Yerel, Afyon, Dinar, Çay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 18:17:55. #7.13#
SON DAKİKA: Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.