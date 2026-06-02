Dinar\'da Dolu Sonrası Hasar Tespiti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan dolu yağışı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, yaşanan dolu yağışının ardından bölgedeki buğday, haşhaş ve patates gibi tarım ürünlerinden hasar meydana geldiği belirtti. Karakuyu, "İlçemizde meydana gelen dolu afeti nedeni ile Çölovası mevkiinde bulunan tarım arazilerimiz de hasar meydana gelmiş olup, teknik personellerimiz tarafından sahada hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Tarsim sigortası olup ürünleri zarar gören üreticilerimiz hasar ihbarı yapmaları gerekmektedir. Ürünleri zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR