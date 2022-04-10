'Dinliyoruz Tepebaşı' vatandaşa katılım imkânı veriyor - Son Dakika

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, katılımcılık ilkesi doğrultusunda vatandaşlardan gelen görüş ve öneriler, internet sitesi "Dinliyoruz Tepebaşı" bağlantısı üzerinden Tepebaşı Belediyesi yetkililerine iletilebiliyor.

Tepebaşı Belediyesi, yönetim anlayışında benimsediği katılımcılık ilkesi doğrultusunda toplumsal katılımını destekleyen, Dinliyoruz Tepebaşı Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile vatandaşlar, hazırlanan dijital platformda çevrimiçi katılımla, mahallelerine ilişkin fikirlerini sunması ve Tepebaşı Belediyesi'nin kritik başarı faktörleri olan iklim değişikliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına kadar her türlü konuda görüş ve önerilerini iletebiliyor. Vatandaşlar projeye, http://dinliyoruz.tepebasi.bel.tr adresinden ya da Tepebaşı Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan 'Dinliyoruz Tepebaşı' bağlantısına tıklayarak katılabiliyor. - ESKİŞEHİR