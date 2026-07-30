Dipsizgöl Yaylası'nda Hayvan Aşılama ve Küpeleme - Son Dakika
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Dipsizgöl Yaylası'nda Hayvan Aşılama ve Küpeleme

Dipsizgöl Yaylası\'nda Hayvan Aşılama ve Küpeleme
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Kaynaşlı'da küçükbaş hayvanlar için aşılama ve küpeleme çalışmaları tamamlandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl Yaylası'nda küçükbaş hayvanların sağlığını korumak ve kayıt sistemini güncel tutmak amacıyla aşılama ve küpeleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynaşlı ilçesinde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü Dipsizgöl Yaylası'nda küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları tamamlandı. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yetiştiricilere ait küçükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik aşı uygulamaları yapıldı. Aynı zamanda hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemleri de titizlikle yapıldı.

Hayvan sağlığının korunması, yaşanabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve hayvan kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dipsizgöl Yaylası'nda Hayvan Aşılama ve Küpeleme - Son Dakika

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