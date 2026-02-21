Erzurum'un sevilen isimlerinden ve Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu (91) hayatını kaybetti. Merhume için Narmanlı Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu'nun Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Diş Hekimi Mahmut Yılmaz, iş insanı Muammer Cindilli, Rahmi Dumlu, tarihçi -yazar Abdurrahman Zeynal, Eminoğlu Ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldı.
Merhume Fatma Alperoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıktaki Aile Mezarlığı'nda defnedildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun Annesi Vefat Etti - Son Dakika
