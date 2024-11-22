Diş Hekimleri Günü Adıyaman'da Kutlandı - Son Dakika
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Diş Hekimleri Günü Adıyaman'da Kutlandı

Diş Hekimleri Günü Adıyaman\'da Kutlandı

Adıyaman'da 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikle kutlandı.

22.11.2024 13:43
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Adıyaman'da, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Mahir Taştan, doktorlar ve birçok birim amirim katıldı.

Programda konuşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Abdullah Karakuş, ilk olarak hekimlerin '22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutladı. Ağız ve diş sağlığının öneminin vurgulanması açısından ebeveynlere sivil toplum örgütleri ile hekimlere önemli görevler düştüğünü belirten Başhekim Dt. Abdullah Karakuş, "Diş ve diş eti hastalıkları önlenebilir, kontrol edilebilir ve davranışla iyileştirilebilir hastalıklar grubuna girmektedir. Alınacak koruyucu tedbirlerle hastalık oluşmadan önlenebilmektedir. Ağız ve diş sağlığının öneminin vurgulanması açısından ebeveynlere sivil toplum örgütlerine ve biz diş hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Gerek koruyucu hekimlik gerekse tedavi edici hekimlik açısından üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan ve bu konuda özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutluyorum" dedi.

22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle tüm hekimlerin gününü kutlayan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise, "Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Bu nedenle Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler vücut sağlığını da etkilemektedir. Diş çürüklerinin erken dönemde tanınması dişlerin kaybedilmesini engelleyebilir veya geciktirebilir. Bu hem sağlık açısından, hem de sosyal ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda tüm hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diş Hekimleri Günü Adıyaman'da Kutlandı - Son Dakika

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