Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı

29.01.2023 00:08
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı

?DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikteki eylemler nedeniyle ABD'de yaşayan ve seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için uyarıda bulundu.

?DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikteki eylemler nedeniyle ABD'de yaşayan ve seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda (+90 312 292 29 29) irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
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Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı - Son Dakika

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