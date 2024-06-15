Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruldu - Son Dakika
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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilanla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulduğu duyuruldu. Vakfın amacı, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerini güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve personelin niteliklerini geliştirmektir. Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak belirlendi ve vakfeden Dışişleri Bakanlığı oldu. Vakfın sona ermesi durumunda ise borçların tasfiyesinden sonra kalan mal ve haklar Hazine'ye devredilecektir.

15.06.2024 00:48
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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu. Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu. Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi. Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine'ye devredilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruldu - Son Dakika

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