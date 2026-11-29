Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK Genel-İş Sendikası Rize- Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, Ardahan'ı Şavşat üzerinden Artvin'e bağlayan yolun kış aylarında zaman zaman ulaşıma kapandığını belirterek, Sahara Tüneli'nin yapılması gerektiğini söyledi. Bilgin, uluslararası taşımacılıkta da kullanılan güzergahta tünel açılmasının bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, Ardahan'dan Artvin'e giderken iki ilin sınırındaki Çam Geçidi'nde açıklama yaptı. Bilgin, kış aylarında geçitte yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekerek yetkililere Sahara Tüneli'nin bir an önce yapılması çağrısında bulundu. Bilgin, şunları söyledi:

"BU TALEP YALNIZCA ARDAHAN VE ARTVİN'İN MESELESİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

"Ardahan'dan Artvin'e doğru gidiyoruz. Şu anda Çam Geçidi'ndeyiz. Çam Geçidi, Ardahan'ı Sahara üzerinden Şavşat'a ve Artvin'e bağlayan önemli geçitlerden biri. Kış aylarında zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Bu nedenle Ardahan ve Artvin'deki sivil toplum kuruluşları, platformlar ve bölge halkı Sahara Tüneli'nin yapılmasını istiyor.

Bu talep yalnızca Ardahan ve Artvin'in meselesi olarak görülmemeli. Çünkü bu güzergah aynı zamanda uluslararası transit taşımacılık açısından da önemli ve TIR geçişlerinin yoğun olduğu bir yol. Sahara Tüneli'nin yapılması, hem Ardahan ve Artvin ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Yetkililerin bu talebi dikkate alması ve konuya duyarlılık göstermesi gerekiyor. Sahara Tüneli bir an önce yapılmalı."