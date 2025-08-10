Diyabet Eğitim Programı Aydın\'da

Aydın Devlet Hastanesi Diyabet Polikliniği tarafından, diyabetle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Diyabet hemşirelerinin koordinasyonunda düzenlenen programda, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz'un rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; diyabetin tanı kriterleri, güncel tedavi yaklaşımları, insülin uygulamaları, hipoglisemi yönetimi, glukometre kullanımı, diyabetik ayak bakımı, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi gibi konular ele alındı. Eğitime katılan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, diyabet hastalarıyla yakından ilgilenerek programa destek verdi. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AYDIN