Diyadin\'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizlendi

Diyadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış mevsiminin sert geçtiği ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla cadde, sokak ve kaldırımlarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale etti.

Yüksek binaların çatı ve saçaklarında oluşan buz kütleleri, itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla kontrollü şekilde temizlendi. Çalışmalar sırasında yayaların ve işyeri sahiplerinin zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınırken, riskli alanlar kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı.

Belediye yetkilileri, hava şartlarının etkisiyle benzer risklerin oluşabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan bu tür durumları belediyeye bildirmelerini istedi. Kış boyunca tedbir ve müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AĞRI