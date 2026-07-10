Diyadin\'de Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Ağrı Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerince yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Diyadin'de gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 520 kişi ile 2 bin 802 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 23 araca toplam 296 bin 327 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 11 toplu taşıma aracı, 9 tarım aracı, 12 tonajlı araç ve 3 motosiklet kontrol edildi. Motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında 4 köyde 12 kadın vatandaşa KADES uygulaması tanıtıldı ve uygulamanın mobil cihazlara yüklenmesi sağlandı.

Diyadin Kaymakamlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AĞRI