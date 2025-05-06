Diyadin'de Hayvan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Yerel

Diyadin'de Hayvan Denetimleri Artırıldı

Diyadin\'de Hayvan Denetimleri Artırıldı

Kurban Bayramı öncesi Diyadin'de hayvan denetimleri sıklaştı, kaçak sevkler önleniyor.

06.05.2025 13:52
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek artışlara karşı önlemler artırıldı

Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İpek Geçidi Karakolu'nda hayvan sağlığı ekipleriyle birlikte yol denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri titizlikle inceleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bayram öncesi kaçak hayvan sevkini önlemek ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşların da bu süreçte bilinçli hareket etmeleri, resmi belgeleri olmayan hayvanları satın almamaları konusunda uyarıda bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyadin'de Hayvan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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