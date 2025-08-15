Diyadin Kaymakamı Korkusuz'dan ilçe genelinde inceleme ve ziyaretler - Son Dakika
Diyadin Kaymakamı Korkusuz'dan ilçe genelinde inceleme ve ziyaretler

Diyadin Kaymakamı Korkusuz\'dan ilçe genelinde inceleme ve ziyaretler
15.08.2025 13:57
Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçede yürütülen çalışmalar ile sosyal ziyaretler kapsamında bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilk olarak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki jeotermal üretim kuyularında incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Tekin Adıgüzel'den bilgi alan Korkusuz, tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Ziyaretlerine devam eden Korkusuz, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Ertuğrul Gözütok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Oğuz Kaan Çambel, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Sahibe Baraç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdülhekim Adıgüzel ve İlçe Müftüsü Fatih Sarı ile birlikte Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Kaya'nın şehadetinin yıl dönümünde şehidin ailesini ziyaret etti.

Aileyle sohbet eden Korkusuz, şehidin eşi Zahide Kaya'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaymakam Korkusuz, ilçe esnafını da ziyaret ederek iş yerlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Korkusuz, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Eğitim kurumlarında da incelemelerde bulunan Korkusuz, Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık ile okulların ihtiyaçlarını yerinde tespit eden Korkusuz, eksiklerin giderilmesi için planlama yapılması talimatını verdi ve okul idarecilerine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

