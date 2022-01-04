Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika

Diyadin Türk Kızılay şubesi tarafından 14 Kasım'dan itibaren yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlattığı yardım kampanyasında toplamda 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Gönüllü Türk Kızılay temsilcileri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar giderek hazırlamış oldukları gıda kolilerini ve kıyafetleri teslim etmeye devam ediyor. Ayrıca Gönüllü Kızılay temsilcileri tarafından ev temizliği ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlar için temizlik etkinliği yapılacağı bildirildi. - AĞRI