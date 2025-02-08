Diyanet Başkanı Osmaniye\'de

Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" çerçevesinde geldiği Osmaniye'de valiliği ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Erbaş, Osmaniye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Yılmaz ise ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ile Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak da eşlik etti. - OSMANİYE