Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kültür Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kültür Gezisi

Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Kültür Gezisi

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursuna devam eden bir grup öğrenciye kültür gezisi düzenlendi. Gezi programında öğrenciler, İlçe Müftüsü Adem Şeker'i ziyaret ederek sohbet ettiler. Ayrıca Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarım ve dokumacılıkta kullanılan araç-gereçleri tanıma fırsatı buldular.

23.07.2024 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursu öğrencilerine kültür gezisi düzenlendi.

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursuna devam eden bir grup öğrenciye kültür gezisi düzenlendi.

Gezi programına Demirözü ilçesinden başlayan öğrenciler İlçe Müftüsü Adem Şeker'i makamında ziyaret ettiler. Müftü Adem Şeker gençlerle hasbihal edip çeşitli konularda nasihatlerde bulundu.

Gezi kapsamında Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret eden öğrenciler, geçmişte özellikle tarım ve dokumacılıkta kullanılan birçok araç-gereci tanıma fırsatı buldular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kenan Yavuz, Adem Şeker, Bayburt, Gençlik, Müftü, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kültür Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
19:00 Haber sunucusu “Ayaklanmaya sebep olmayın“ dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı Haber sunucusu "Ayaklanmaya sebep olmayın" dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 07:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kültür Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement