Diyanet heyeti Erzurum\'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Merkez-Saha Buluşmaları Programı" kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti Erzurum'da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi.

Programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erincik ve Başkanlık Vaizi Nimet Keseli Ustabaşı katıldı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan İl Müftü Yaşar Çapçı, Başkanlık heyetini Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler, projeler ve kurumsal faaliyetleri içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından söz alan Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erincik ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının yürüttüğü çalışmalar, aile yapısının korunması ve bu alanda sahada sürdürülen faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ikinci bölümünde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir başkanlığında İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda bir istişare toplantısı düzenlendi. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; din hizmetlerinin sahadaki etki düzeyi, yürütülen çalışmaların verimliliği ve il genelinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.