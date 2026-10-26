Diyanet heyeti Erzurum'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyanet heyeti Erzurum'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet heyeti Erzurum\'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Merkez-Saha Buluşmaları Programı kapsamında Erzurum'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı. Heyet, ardından il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Merkez-Saha Buluşmaları Programı" kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti Erzurum'da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi.

Programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erincik ve Başkanlık Vaizi Nimet Keseli Ustabaşı katıldı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan İl Müftü Yaşar Çapçı, Başkanlık heyetini Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler, projeler ve kurumsal faaliyetleri içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından söz alan Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erincik ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının yürüttüğü çalışmalar, aile yapısının korunması ve bu alanda sahada sürdürülen faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ikinci bölümünde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir başkanlığında İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda bir istişare toplantısı düzenlendi. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; din hizmetlerinin sahadaki etki düzeyi, yürütülen çalışmaların verimliliği ve il genelinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Diyanet İşleri BaşkanlığıErzurumGüncelMüftüYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:34:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyanet heyeti Erzurum'da din hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei