Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkanlığımız hac organizasyonunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok şükür Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir. Yıllar geçtikçe kendini yenilemekte, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı'na katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, yürekleri Allah ve resulünün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuk olan haccın İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden birisi olduğunu söyledi. Hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü olduğunu belirten Erbaş, Müslümanların dünya çapında bir kardeşlik kongresi olan haccın Müslümanlar arasında ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşmeye ve kaynaşmaya vesile olduğuna işaret etti. Hac organizasyonunun büyük bir tecrübe ve özveri gerektiren bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Çok şükür Başkanlığımız, hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir. Yıllar geçtikçe kendini yenilemekte, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Karşılaşılması muhtemel meşakkatlerin hafifletilmesi, hacılarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını her yıl yükseltmeye, her yıl daha ileri bir seviyeye çıkartmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her bir hacı adayımız milletimizin bizlere birer emanetidir"

"Her bir hacı adayımız, milletimizin bizlere birer emanetidir" diyen Erbaş, kafile başkanlarına hacı adaylarının ibadetini, tüm şartlarına ve maksadına uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için samimiyetle ve sabırla en güzel bir şekilde rehberlik yapmanın en temel sorumlulukları olduğunu söyledi. Kafile başkanlığının hac organizasyonundaki önemine dikkat çeken Erbaş, "Hac organizasyonunun başarısı ve bu ibadettin feyiz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkanımız, siz değerli kafile başkanlarımızın samimiyet ve özveri ile çalışmalarıdır. Hac organizasyonu ancak sizlerin disiplinli çalışması ve samimi gayretleri ile başarılı olacaktır. Bu doğrultuda sizler büyük ve hassas bir görev icra edeceksiniz. Vatandaşlarımızın hac ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmesi hususundaki mesuliyetiniz yanında Başkanlığımızı ve ülkemizi de temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Erbaş, bir iletişimci, iyi bir idareci, tebliğci, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanı olması gereken kafile başkanlarının hacı adaylarının görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için din görevlileri ve irşat sorumlularıyla birlikte bir seferberlik anlayışı içinde ve tam bir uyumla çalışmaları gerektiğini kaydetti.

"Çevre bilinci ve ahlakı hususunda da programlar tertip etmeliyiz"

Erbaş, haccın her bir menasikinin hakkıyla eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve hac menasikinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi hususunun önemine vurgu yaptı. Haccın bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarını hacılara en güzel şekilde açıklamak gerektiğine değinen Erbaş, "Hacılarımıza, haccın sıradan bir yolculuk değil bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olduğunu, hacılığın ise bir unvan değil Müslümanın bütün bir hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hatırlatmalıyız. O kutlu beldede bulunmalarının önemine devamlı vurgu yaparak ibadet şuurlarını diri tutmalı ve bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde hacılarımızı bilinçlendirip teşvik etmeliyiz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yanında çevre bilinci ve ahlakı hususunda da vatandaşlarımızı belli bir seviyeye taşıyacak programlar tertip etmeliyiz" dedi.

Kadın irşat görevlilerinin çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Erbaş, hacıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğunu aktardı. "Başkanlığımızın hac organizasyonu, ancak sizlerin özverili, samimi ve gayretli çalışmalarıyla başarıya ulaşacaktır" diyen Erbaş, "Her birinizin üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine inancım tamdır. Bu kutlu vazifeyi ifa ederken edindiğiniz tecrübelerinizi, tespit ve tekliflerinizi daha başarılı organizasyonlar için son derece önemsediğimizi de vurgulamak istiyorum. Hac yolculuğunuzu, bütün vatandaşlarımızla beraber sağlık ve afiyet içinde geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın selamlama konuşması yaptığı programa, Diyanet Akademisi Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki kafile başkanları da canlı bağlantı ile katıldı. Programa Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Hac Hizmetleri Eğitim ve Yetkilendirme Merkezi Genel Başkanı Abdülbari Es-Sülemi'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ve I. Hukuk Müşaviri Selami Açan da katıldı. - ANKARA