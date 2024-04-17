Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkanlığımız hac organizasyonunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok şükür Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir. Yıllar geçtikçe kendini yenilemekte, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı'na katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, yürekleri Allah ve resulünün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuk olan haccın İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden birisi olduğunu söyledi. Hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü olduğunu belirten Erbaş, Müslümanların dünya çapında bir kardeşlik kongresi olan haccın Müslümanlar arasında ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşmeye ve kaynaşmaya vesile olduğuna işaret etti. Hac organizasyonunun büyük bir tecrübe ve özveri gerektiren bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Çok şükür Başkanlığımız, hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir. Yıllar geçtikçe kendini yenilemekte, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Karşılaşılması muhtemel meşakkatlerin hafifletilmesi, hacılarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını her yıl yükseltmeye, her yıl daha ileri bir seviyeye çıkartmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Her bir hacı adayımız milletimizin bizlere birer emanetidir"
"Her bir hacı adayımız, milletimizin bizlere birer emanetidir" diyen Erbaş, kafile başkanlarına hacı adaylarının ibadetini, tüm şartlarına ve maksadına uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için samimiyetle ve sabırla en güzel bir şekilde rehberlik yapmanın en temel sorumlulukları olduğunu söyledi. Kafile başkanlığının hac organizasyonundaki önemine dikkat çeken Erbaş, "Hac organizasyonunun başarısı ve bu ibadettin feyiz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkanımız, siz değerli kafile başkanlarımızın samimiyet ve özveri ile çalışmalarıdır. Hac organizasyonu ancak sizlerin disiplinli çalışması ve samimi gayretleri ile başarılı olacaktır. Bu doğrultuda sizler büyük ve hassas bir görev icra edeceksiniz. Vatandaşlarımızın hac ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmesi hususundaki mesuliyetiniz yanında Başkanlığımızı ve ülkemizi de temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.
Erbaş, bir iletişimci, iyi bir idareci, tebliğci, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanı olması gereken kafile başkanlarının hacı adaylarının görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için din görevlileri ve irşat sorumlularıyla birlikte bir seferberlik anlayışı içinde ve tam bir uyumla çalışmaları gerektiğini kaydetti.
"Çevre bilinci ve ahlakı hususunda da programlar tertip etmeliyiz"
Erbaş, haccın her bir menasikinin hakkıyla eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve hac menasikinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi hususunun önemine vurgu yaptı. Haccın bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarını hacılara en güzel şekilde açıklamak gerektiğine değinen Erbaş, "Hacılarımıza, haccın sıradan bir yolculuk değil bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olduğunu, hacılığın ise bir unvan değil Müslümanın bütün bir hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hatırlatmalıyız. O kutlu beldede bulunmalarının önemine devamlı vurgu yaparak ibadet şuurlarını diri tutmalı ve bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde hacılarımızı bilinçlendirip teşvik etmeliyiz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yanında çevre bilinci ve ahlakı hususunda da vatandaşlarımızı belli bir seviyeye taşıyacak programlar tertip etmeliyiz" dedi.
Kadın irşat görevlilerinin çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Erbaş, hacıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğunu aktardı. "Başkanlığımızın hac organizasyonu, ancak sizlerin özverili, samimi ve gayretli çalışmalarıyla başarıya ulaşacaktır" diyen Erbaş, "Her birinizin üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine inancım tamdır. Bu kutlu vazifeyi ifa ederken edindiğiniz tecrübelerinizi, tespit ve tekliflerinizi daha başarılı organizasyonlar için son derece önemsediğimizi de vurgulamak istiyorum. Hac yolculuğunuzu, bütün vatandaşlarımızla beraber sağlık ve afiyet içinde geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın selamlama konuşması yaptığı programa, Diyanet Akademisi Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki kafile başkanları da canlı bağlantı ile katıldı. Programa Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Hac Hizmetleri Eğitim ve Yetkilendirme Merkezi Genel Başkanı Abdülbari Es-Sülemi'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ve I. Hukuk Müşaviri Selami Açan da katıldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkanlığımız hac organizasyonunda İslam ülkelerine örneklik teşkil etmektedir - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?