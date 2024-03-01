Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dijital Bağımlılığa Dikkat Çekti

Samsun'da cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Bunları biz duyurmayacağız da kim duyuracak. Bunları camilerimizde, hutbelerimizde, minberlerimizde, kürsülerimizde, cami dışı seminerlerimizde anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazını Samsun'da Büyük Cami'de kıldırdı. Cuma hutbesini okuyan Erbaş, bağımlılık konusuna dikkat çekti. Erbaş, "Dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Bunları biz duyurmayacağız da kim duyuracak. Bunları camilerimizde, hutbelerimizde, minberlerimizde, kürsülerimizde, cami dışı seminerlerimizde anlatmaya gayret ediyoruz. Bazı mecralarda kişi ve aile mahremiyeti hiçe sayılmakta, yalan, iftira ve asılsız haberlerle kul hakkı yenmektedir. Doğru olup olmadığını bilmediği halde ortaya atılan bir yalan 100 binlerce paylaşılarak o yalanın zarar verdiği insanlar adeta büyük bir sıkıntıya sokulmaktadır" diye konuştu.
"Dua en büyük güçtür"
İsrail'in Filistin'de yaptığı zulme dikkat çeken Ali Erbaş, "Bir acımıza, yüreğimiz dağlayan acımızı bugün 90 bin camimizde paylaşacağız. Dünyanın gözü önünde zalimce işgalcilerin çocuk demeden, masum, bebek, kadın, ihtiyar demeden bombalar yağdırarak katlettiği insanlar var. Onlar için dualar edeceğiz. Dua en büyük güçtür. Kabul olunmadı zannetmeyin, bugün olmazsa yarın, yarın olmaz diğer gün. Belki de kabul olunuyor biz farkında değiliz. 'Bir kötülük gördüyseniz elinle düzelt' diyor Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem). Biz de elimizde geleni yapmaya gayret ediyoruz. Dilimizden geleni söylüyoruz. Sınırlarımızın içerisinde ve ötelerinde askerlerimiz vatanımızı korumak, zalimlerim zulümlerini ortadan kaldırmak için mücadele ederken şehit oluyorlar" şeklinde konuştu.
Korunması gereken 5 şey ve bağımlılık
Ali Erbaş okuduğu hutbede şunları söyledi:
"Yüce dinimiz İslam 5 şeyin dokunulmazlığını bütün insanlığa ifade etmektedir. Din, can, akıl, nesil ve mal biz bunlara korunması gereken 5 şey diyoruz. Dinimize umayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsat eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır. Bu 5 şeyi korumak farz, bunlara zarar veren şeyler haramdır. İnsanı uyuşturan ve aklı işlevsiz hale getiren alışkanlıkların başında alkollü içecekler gelmektedir. Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadislerinde, 'Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır' buyurmaktadır. İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar dağılmaktadır. Yaralanmalı veya ölümlü nice trafik kazaları yaşanmakta, nice hayatlar ve umutlar sönmektedir. Bunun içindir ki, alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde haram kılınmıştır. İnsanlığı felakete sürükleyen zararlı alışkanlıklardan biri de kumardır. Kolay yoldan para elde etme aracı olarak görülen kumar, haksız bir kazançtır. Pençesine düşürdüğü kimseyi yalnızlığa, çaresizliğe, birçok bela ve musibete sürüklemektedir. İslam'a göre şans oyunları ve kumarın her türlüsünü oynamak ve oynatmak haramdır. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz arasında yaygınlaşan başka bir tehlike ise uyuşturucu ve madde bağımlılığıdır. Anne baba sevgisinden, aile şefkatinden uzak kalan gençlerimiz; özenti, arkadaş çevresi veya merak sebebiyle çeşitli uyuşturucu türlerine müptela olmaktadır. 'Bir defa kullanmakla bir şey olmaz' diyerek kandırılan gençlerimiz, uyuşturucu bataklığına çekilmektedir. İnternet ve sosyal medya gibi sanal ortamlar da ölçüsüz ve sorumsuzca kullanıldığında zararlı bir alışkanlığa dönüşmektedir. Bazen bakıyorum cadde, sokakta, elinde telefon neredeyse kendisine araba çarpacak. Kazalarda oluyor bu şekilde. Bu nasıl bir bağımlılıktır. Yapılan araştırmalarda bu bağımlılığın yaşandığı en fazla topluluk bizim toplumumuzdur."
Cuma namazında şehitler ve Gazze için dualar edildi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dijital Bağımlılığa Dikkat Çekti - Son Dakika
UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'ın Hamas'ın terörist saldırısını İsrail'in tepkisi olarak göstermesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de gerçekleşen soykırım suçlarını ve İsrail'in dezenformasyon politikasını eleştirdi. Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilerin çoğunluğunun İsrail tarafından katledildiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır, hukuki bir temeli yoktur" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Balıkçılık Bilimi Forumu'nun balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirme fırsatı sunacağını belirtti. Forumda, balıkçılık sektörünün stratejik önemi, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.
Hatay, Türkiye – 6 Şubat 2023 tarihindeki yıkıcı depremin ardından, Almanya merkezli hayır kurumu Musaid e.V., kritik bir yardım girişimini hayata geçirdi. 18 Şubat 2024 tarihinde, Hatay'daki Alahan Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen törenle depremden etkilenen ailelere 100 konut konteyneri teslim edildi. Bu proje, küresel felaketlerin arttığı bir dünyada, sürdürülebilir destek önlemlerinin acil ihtiyacını vurgulamaktadır.
Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan önderliğinde yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Platformun hedefi, Kars'ın gazilik unvanını almak ve kentin tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde ilerlemektir.
Karadenizli sanatçı Onay Şahin, halk müziğinde usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, müzikte evrenseli kazandıkça yöreyi de kaybedeceğimizi söyledi. Şahin, kemençe icracılığından türkü bestelemeye nasıl başladığını ve Karadeniz müziğinin geleceği hakkında konuştu. Ayrıca, Karadeniz müziğinin ulusallaşma sürecini ve sosyal medyanın etkisiyle yöresel müziklerin yayılmasını da değerlendirdi.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, 'Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor.' dedi. Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduğunu belirtti ve yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için 'pozitif ayrımcılık' yapılmasını istedi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek seçimlere hazırladığını ve bir kadın ordusunun geliyor olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Tütüncü, Antalya için hazırladığı projeleri anlattı ve şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeleri açıkladı. Tütüncü, gelecek hafta yapacakları lansmanla bütün projeleri tanıtacaklarını belirtti. Döşemealtı ilçesine yönelik de önemli yatırımların yer alacağını bildirdi.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), mavi ekonomi, biyoçeşitlilikin korunması ve hava kalitesinin artırılması alanlarında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kullanılmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 35 milyon liralık fon sağladı. DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek ekonomik değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. DOKA'nın orta vadeli ve çok yıllık kalkınma planlamaları kapsamında hazırladığı sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme programları AB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda hazırlanan projelerle yaklaşık 35 milyon liralık AB fonu bölgeye kazandırılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin gruplara göre dağılımını dikkate alarak gerçekleştirilen 'Model Başkent' simülasyonunda gençler, Ankara'da artan göçlerin neden olduğu sorunlara çözümler üretti. 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden gençler, 10 farklı komisyonda bir araya gelerek raporlar hazırladı ve kararlar aldı.
AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına başlangıç yaptı. Şenköy ve Bağcılar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kaplan, projelerini açıklayarak destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?