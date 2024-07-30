Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahte ses kaydıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahte ses kaydıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın videosuna sahte ses kaydı eklenerek sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Parti İçi Demokrasi ve Siyasi Etik Kurulu Üyesi Cevat Saraç tarafından da paylaşılan video, yalan olduğu ortaya çıktı. Orijinal görüntüler incelendiğinde Erbaş'ın söz konusu iddiaların aksine farklı bir konuşma yaptığı görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı, videonun sahte olduğunu belirterek, paylaşan kişi hakkında hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

30.07.2024 14:40
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın videosunun üzerine sahte ses kaydı yapılarak sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Parti İçi Demokrasi ve Siyasi Etik Kurulu Üyesi Cevat Saraç tarafından da paylaşılan videonun yalan olduğu ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 26 Haziran 2024 tarihinde Sinop Üniversitesi Kampüs Camii'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmasından alıntılandığı görülen videoya sahte ses eklendiği anlaşıldı.

Söz konusu videoda Erbaş'ın şu cümleleri kurduğu iddia edildi:

"Fakirler Yaradan'ın en şanslı kullarıdır. Sizler yani fakir fukara, garip gureba Yaradan'a doğru yürüyeceksiniz, bizler ise muhtemelen cehennemin bir kenarında nar-ı ateşte cayır cayır yanıyor olacağız. Bir yandan üzülüyor gözyaşlarımı tutamıyorum, bir yandan da siz fakir fukara için seviniyorum."

Ancak orijinal görüntüler incelendiğinde Erbaş'ın şunları söylediği görüldü:

"Nerede bir camia var orada caminin de olması lazım. Çünkü isimleri aynı kökten geliyor. Camia ilim yolcularını içinde topluyor; hocaları ve talebeleriyle, camide müminleri içinde topluyor. Dolayısıyla her camiada bir caminin mutlaka olması lazım."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Burak Orhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videonun sahte ve orijinal halini yayınlayarak, videoyu paylaşan Saraç hakkında hukuki yollara başvurulacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahte ses kaydıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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