Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısına tepki gösterdi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırısına tepki göstererek, "Bu eli kanlı katiller sürüsünün yaptıklarına karşı İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak tepkilerimizi ve mücadelemizi büyütmek zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından güneydeki Refah kentine yönelik başlattığı saldırıya tepki gösterdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 'güvenli' olarak ilan ettiği ve çok sayıda sivili göçe zorladığı Refah kentine yönelik yapmış olduğu saldırı Filistinli kardeşlerimizi kendi topraklarından sürmek için başlattığı işgal operasyonunun ileri bir safhasıdır. Bu eli kanlı katiller sürüsünün yaptıklarına karşı İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak tepkilerimizi ve mücadelemizi büyütmek zorundayız. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Filistin özgür oluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum." - ANKARA