Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi\'nde yaptığı konuşmada zalimleri durdurmaya davet etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nde yaptığı konuşmada, "Dilimizle bütün dünyayı bu katliamı yapanları, zalimleri, işgalcileri durdurması davet edelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen özel programa katıldı. Teravih namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim ve ilahi okumaları yapıldı. Ardından konuşan Erbaş, Gazzelilerin zalim işgalcilerin bombaları altında sürekli can verdiğini belirterek, "Onlar için dua edelim, elimizden gelen yardım ne varsa o yardımları gönderelim. Dilimizle bütün dünyayı bu katliamı yapanları, zalimleri, durdurması için davet edelim. Bu zulmü durdurmaya davet edelim, durmadan, dinlenmeden dualarımızın ne zaman kabul olunacağını biz bilmiyoruz. Aziz kardeşlerim, her zaman dualarımızı yapalım. Bu gece duamızı yapalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Cuma hutbesinde bütün vatandaşları aileleri ile bayram namazına davet ettiklerinin altını çizerek, "Camilerimizi dolduralım bayram gününde bayram namazında. Bayram namazımızı eda ettikten sonra bütün 90 bin camimizde Gazzeli kardeşlerimiz için ve dünyanın neresinde mazlum mağdur varsa onlar için ülkemiz için şehitlerimiz için ordumuz için ordumuzun karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olması için dua edeceğiz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi. - ANKARA