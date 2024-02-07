Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile görüştü.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Bakan Al Ghanim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. Erbaş, Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik bağlarının ve her alandaki iş birliğinin artmasından memnun olduklarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonra da gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Ziyaretin 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin sene-i devriyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Erbaş, "O dönemde sizlerin her zaman yanımızda oluşunuz unutulacak gibi değildir. Bunun için de özellikle teşekkür ediyorum" dedi.
Erbaş, görüşmede Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısı ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
"Türkiye, dünyanın her yerindeki Müslümanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor"
Erbaş'a görüşmeden dolayı teşekkürlerini ileten Bakan Al Ghanim ise, deprem bölgesindeki sıkıntıların giderilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini dile getirerek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yardımına koşulmasında öncü oldunuz. Rabbim orada vefat eden kardeşlerimizi şehit saysın ve yaralananlara şifa versin. Herkesin evine barkına geri dönmesini Rabbimden niyaz ediyoruz. Zatıalinizin ve Sayın Cumhurbaşkanının yaptıklarını takdir ediyoruz. Allah ecrinizi versin" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirten Al Ghanim, Türkiye'nin eskiden olduğu gibi şimdi de dünyanın her yerindeki Müslümanlara yardım elini uzatmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Görüşmede Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Kadir Dinç, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu. - ANKARA
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