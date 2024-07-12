Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine Hafızlarımızı Bekliyor - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine Hafızlarımızı Bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur\'an Eğitim Merkezlerine Hafızlarımızı Bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını duyurdu. Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı beklediklerini belirten Erbaş, nesillerin dini bilgilerle donatılması ve çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesi amacıyla açılan merkezlere başvuruların başladığını ifade etti. Başvurular 12-25 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve yetenek sınavı 31 Temmuz'da yapılacak.

12.07.2024 17:40
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını belirterek, "Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nesillerimizin hem dini bilgilerle donatılması hem de çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesi gayesiyle açmış olduğumuz Kur'an Eğitim Merkezlerimize başvurular başladı. Hafızlığını tamamlayarak imam hatip lisesine başlayacak öğrencilerimize örgün eğitimleri devam ederken aynı zamanda İslami ilimleri tahsil etme imkanı sağlayacak Kur'an Eğitim Merkezlerimizin nesillerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yetenek sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kur'an Eğitim Merkezleri için sınav başvuruları, 12-25 Temmuz tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/KemerSinavBasvuru.aspx" linki üzerinden alınacak. Yetenek sınavı ise 31 Temmuz'da yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine Hafızlarımızı Bekliyor - Son Dakika

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