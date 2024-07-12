Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur\'an Eğitim Merkezlerine Hafızlarımızı Bekliyor

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını belirterek, "Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nesillerimizin hem dini bilgilerle donatılması hem de çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesi gayesiyle açmış olduğumuz Kur'an Eğitim Merkezlerimize başvurular başladı. Hafızlığını tamamlayarak imam hatip lisesine başlayacak öğrencilerimize örgün eğitimleri devam ederken aynı zamanda İslami ilimleri tahsil etme imkanı sağlayacak Kur'an Eğitim Merkezlerimizin nesillerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yetenek sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kur'an Eğitim Merkezleri için sınav başvuruları, 12-25 Temmuz tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/KemerSinavBasvuru.aspx" linki üzerinden alınacak. Yetenek sınavı ise 31 Temmuz'da yapılacak. - ANKARA